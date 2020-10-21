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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Devrek Şehir Stadı'nda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Mücadele Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Devrek


Hakemler: Mehmet Türkmen, Musa Murat Emre, Mehmet Saldıraner


Zonguldak Kömürspor: Taha Cengiz, Serbay, Hakan, Murat, İlker, Berkan, Aykut, Batuhan (Hüseyin dk. 66 ?), Emre, Ahmet Hakan (İhsan Furkan dk. 81 ?), Sinan


Amed Sportif Faaliyetler: Bekir (Abdullah dk. 56 ?), Serkan, Deniz, Emrah, Ümit, Bünyamin, Mansur, Güray (Oğuzhan dk. 46 ?), Muhlis (Yusuf dk. 54 ?), Sinan, Batuhan (Anıl dk. 79 ?)


Gol: Sinan (dk. 87) (Amed Sportif Faaliyetler)


Sarı Kartlar: Berkan, (Zonguldak Kömürspor), Serkan, Bünyamin, (Amed Sportif Faaliyetler)

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