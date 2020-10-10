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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Ankara Demirspor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Devrek Şehir Stadı'nda Ankara Demirspor ile karşılaştı. Mücadele Ankara Demirspor'uın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Devrek


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Sinan Ertinğü, Göktuğ Hazar Erel


Zonguldak Kömürspor: Taha Cengiz, Emre, Ahmet Hakan (İlker dk. 82 ?), Hakan, Batuhan (Murat dk. 46 ?), Aykut, Ali Fırat, Hüseyin (62. dk Furkan ?), Oktay, Serbay, Sinan


Ankara Demirspor: Bahadır, Hüseyin, Kamil, Hasan, Mustafa (Rahmican dk. 88 ?), Serdar (Ayberk dk. 82 ?), Hakan, Ahmet, Süleyman (Ahmet Sivri dk. 62 ?), Taner, Turan


Goller: Süleyman (dk. 35), Mustafa (83. dk) (Adana Demirspor)


Sarı Kartlar: Batuhan, Sinan, Ali Fırat (Zonguldak Kömürspor), Taner (Ankara Demirspor)

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