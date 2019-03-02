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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 24. haftasındta Zonguldak Kömürspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Tolga Sancak, Sedat Yavanoğlu, Kenan Özcan


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Doğukan, Emre, Okan Duran, Cömert (Hüseyin dk. 63), Berkan, Mustafa (İsmail dk. 84 ?), Turan, Mert (Tezcan dk. 81 ?), Okan Eken


Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız, Ramazan, Salih, Veysel, Mustafa, Emre Alan, Tuncay, Halil İbrahim, Oktay, Ahmet (Muhammet dk. 72), M. Kızılyer


Sarı kart: Mustafa Kaya (Darıca Gençlerbirliği)

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