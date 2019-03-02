TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 24. haftasındta Zonguldak Kömürspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Tolga Sancak, Sedat Yavanoğlu, Kenan Özcan
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Doğukan, Emre, Okan Duran, Cömert (Hüseyin dk. 63), Berkan, Mustafa (İsmail dk. 84 ?), Turan, Mert (Tezcan dk. 81 ?), Okan Eken
Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız, Ramazan, Salih, Veysel, Mustafa, Emre Alan, Tuncay, Halil İbrahim, Oktay, Ahmet (Muhammet dk. 72), M. Kızılyer
Sarı kart: Mustafa Kaya (Darıca Gençlerbirliği)