TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hacettepe: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 7. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Hacettepe ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Volkan Okur, Onur İçyer, Mustafa Onur Özgenç
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Hakan, Atakan, Ramazan, Emre Can, İsmail (Oğuzhan dk. 82 ?), Muammer, Metin (Yiğit dk. 71), Onurcan, Mehmet, Görkem (Tezcan dk. 59)
Hacettepe: Burak, Selim, Metehan, Ömürcan, Alper, Eren, Volkan (Mustafa dk. 70), Çayan, Yağız (İhsan dk. 76), Serdarcan, Mehmet (Recep dk. 88 ?)
Sarı kartlar: İsmail, Onurcan, Oğuzhan, Tezcan (Zonguldak Kömürspor), Volkan (Hacettepespor)