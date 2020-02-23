TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hekimoğlu Trabzon: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 25. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 3-0 mağlup oldu.
Saha: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Egemen Artun, Serdar Yavanoğlu, Mehmet Şengül
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Cenk, Hakan, Ramazan (Yiğit dk. 69), Emre Can, İsmail (Muhammet dk. 59), Serhat, Metin (Muammer dk. 19), Onurcan, Mehmet Gürkan, Görkem
Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Talha, Onur, Bahadır, Volkan, Doğan (Ali dk. 66), Hakan (Emre dk. 71), Abdulkadir, Ersel (Muhammet dk. 77), Taha
Goller: Ersel (dk. 32), Ali (dk. 75), Muhammet (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon)
Sarı kartlar: Talha, Doğan, Aldulkadir, Ersel (Hekimoğlu Trabzon)