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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hekimoğlu Trabzon: 3

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 25. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 3-0 mağlup oldu.



Saha: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Egemen Artun, Serdar Yavanoğlu, Mehmet Şengül


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Cenk, Hakan, Ramazan (Yiğit dk. 69), Emre Can, İsmail (Muhammet dk. 59), Serhat, Metin (Muammer dk. 19), Onurcan, Mehmet Gürkan, Görkem


Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Talha, Onur, Bahadır, Volkan, Doğan (Ali dk. 66), Hakan (Emre dk. 71), Abdulkadir, Ersel (Muhammet dk. 77), Taha


Goller: Ersel (dk. 32), Ali (dk. 75), Muhammet (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon)


Sarı kartlar: Talha, Doğan, Aldulkadir, Ersel (Hekimoğlu Trabzon)

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