TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Isparta 32 Spor: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 38. haftada Zonguldak Kömürspor kendi sahasında, Isparta 32 Spor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Ramazan Keleş, Zafer Gayretli, Volkan Kaan Topal
Zonguldak Kömürspor: Egemen, Hakan, Alper (Selim dk. 53), Emre, Sefa, Ercüment, Aykut Emre, Hüseyin (Rıdvan dk. 62), Ertuğrul (Muhammed Ali dk. 66), Eyüp (Embiya dk. 53), Fatih
Isparta 32 Spor: Alp, Kadir, Ertuğrul, Enes, Bahadır, Ozan, Sabrican (Mustafa Acar dk. 84), Mustafa, Cemal (Gökhan dk. 53), Altar (Atalay dk. 84), Burak (Hakan dk. 66),
Goller: Cemal (dk. 39), Altar (dk. 48), Gökhan (dk. 85) (Isparta 32 Spor)
Sarı Kartlar: Sefa, Hakan, Fatih, Ertuğrul, Selim (Zonguldak Kömürspor), Enes, Sabrican, Altar, Gökhan (Isparta 32 Spor)