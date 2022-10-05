TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Zonguldak Kömürspor, Karacabey Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Volkan Okur, Mustafa Onur Özgenç, Hakan Akkaynak
Zonguldak Kömürspor: Yüksel, Hakan, Mevlüt, Emre, Aykut (Emin dk. 79), Mümin, Eyüp, Fatih (Ertuğrul dk. 89 ?), Embiya (Ercüment dk. 60), Ömer (Hüseyin dk. 79)
Karacabey Belediyespor: Veysel, Yusuf, Ahmet (Tugay dk. 85), Kadir, Onur, Ulaş, Caner, Bekir (Fatih dk. 85 ?), Mustafa (Vedat dk. 65), Uğur (Abdullah dk. 90+2 ?), Devrim (Ömer dk. 65)
Sarı kartlar: Mümin (Zonguldak Kömürspor), Yusuf, Ulaş (Karacabey Belediyespor)