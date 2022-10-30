TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Kocaelispor: 2

Lig Kırmızı Grup 12. haftada Zonguldak Kömürspor kendi sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Müsabaka Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stad: Karaelmas Köksal

Hakemler: Lütfullah Aslan, Muhammed Yıldız, Burak Gültek

Zonguldak Kömürspor: Ömer, Oğuzhan Yazıcı, Emrah, Mevlüt (Emin dk. 70), Emre (Ertuğrul dk. 86), Oğuzhan Matur, Ercüment, Aykut (Mümin dk. 70), Eyüp, Fatih, Embiya (Hacı Ömer dk. 60)

Kocaelispor: Gökhan, Yalçın, Coelho, Atila, Mehmet, Cihat, Tayfun, İlyas (Yiğit Ali dk. 70), Cem (Hazarhan dk. 90 ?), Okan (Beykan dk. 70), Samed (Mertan dk. 81)

Kırmızı Kart: (Mehmet dk. 78) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Emre, Hacı Ömer, Fatih (Zonguldak Kömürspor), İlyas, Mehmet, Yalçın (Kocaelispor)

Gol: Okan (dk. 51), Tayfun (dk. 61) (Kocaelispor)