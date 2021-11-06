TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 - Pazarspor: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 11. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, Pazarspor ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Süleyman Soyutürk, Oğuzhan Yiğit Karpuz, Oğuzhan Yazır
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Ertuğrul, Muhammet (Oğuzhan dk. 46), Hakan, Selim (Berat dk. 75), Rıdvan (Safa dk. 80 ?), Ercüment, Sefa, Atilla, Aykut Emre, Emre Kara
Pazarspor: Tunahan, Kadir Kaan, Fatih, Hakan (Muhammed Yıldırım dk. 73), Hüseyin, Muhammed Emin (Muhammet Çavuşoğlu dk. 89 ?), Emrah, Erkan, Mehmet, Atakan, Berk (Yusuf dk. 63)
Goller: Hüseyin (dk. 72), Muhammet Yıldırım (dk. 90 ve 90+4) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Sefa, Rıdvan, Sinan (Zonguldak Kömürspor)