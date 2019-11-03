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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Samsunspor: 2

TFF 2.

Lig'in 11. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Sinan Dereci, Ömer Lütfi Aydın, Ali Rıza Öztürk


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Cenk, Hakan, Ramazan, Emre Can (Berkan dk. 69), İsmail, Muammer, Serhat, Onurcan (Metin dk. 76), Mehmet Gürkan, Görkem (Yiğit dk. 83 ?)


Samsunspor: Nurullah, Caner, Yalçın, Gökhan (Bahattin dk. 67), Erkam, Gudio (Onur dk. 86 ?), Oğuz, İlyas, Gökhan, Ferhat, Atabey (Ahmethan dk. 47)


Goller: Bahattin Köse (dk. 69 ve 90 pen.) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Görkem, Ramazan, Emre Can, Sinan, Emre Can (Zonguldak Kömürspor), Ahmethan, Gudio Koçer (Samsunspor)

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