TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Sarıyer: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grubun 27. haftasında Zonguldak Kömürspor cezası nedeniyle seyircisiz konuk ettiği rakibi Sarıyer'le 0-0 berabere kaldı.
Stat: Devrek İlçe
Hakemler: Mustafa Aydın, Abdullah Uğur Sarı, İlker Ayten
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Cenk, Hakan, Gökhan, Emre Can, Muammer, Serhat (İsmail dk. 85 ?), Metin, Onurcan (Görkem dk. 69), Yiğit (Berkan dk. 60), Mehmet Gürkan
Sarıyer: Erdi, Şaban, Gökhan , Şahin, Ozan, Doğukan (Barış dk. 69), İsmail (Alim dk. 78), Mahmut (Adem dk. 45), İlter, Bertul, Furkan
Kırmızı kart: Gökhan (dk. 60) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Mehmnet Gürkan (Zonguldak Kömürspor), Şaban, Bertul (Sarıyer)