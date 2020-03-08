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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Sarıyer: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grubun 27. haftasında Zonguldak Kömürspor cezası nedeniyle seyircisiz konuk ettiği rakibi Sarıyer'le 0-0 berabere kaldı.



Stat: Devrek İlçe


Hakemler: Mustafa Aydın, Abdullah Uğur Sarı, İlker Ayten


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Cenk, Hakan, Gökhan, Emre Can, Muammer, Serhat (İsmail dk. 85 ?), Metin, Onurcan (Görkem dk. 69), Yiğit (Berkan dk. 60), Mehmet Gürkan


Sarıyer: Erdi, Şaban, Gökhan , Şahin, Ozan, Doğukan (Barış dk. 69), İsmail (Alim dk. 78), Mahmut (Adem dk. 45), İlter, Bertul, Furkan


Kırmızı kart: Gökhan (dk. 60) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı kartlar: Mehmnet Gürkan (Zonguldak Kömürspor), Şaban, Bertul (Sarıyer)

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