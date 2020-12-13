TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Sarıyer: 0

Misli.
com TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Devrek
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Barış Çiçeksoylu, Çetin Öncel
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören, Ali Fırat, Aykut, Berkan, Emre, Hüseyin, İhsan (Oktay dk 74), İlker, Neşet (Ahmet Hakan dk 82 ?), Ramazan, Sinan Uzun (Yılmaz dk 90+1 ?)
Sarıyer: Ali, Hüsnü, Nuri, Mehmet, Oğuz, Mahmut (Barış dk 71), Bertul (Adem dk 79), Savaş, Okan, Ömer, İlyas (Bertuğ dk. 86 ?)
Sarı Kartlar: Hüseyin, Ali Fırat, Berkan (Zonguldak Kömürspor)
Kırmızı Kart: Aykut Emre (dk. 89) (Zonguldak Kömürspor)