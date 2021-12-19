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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Tarsus İdman Yurdu: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 18. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Yunus Dursun, Sedat Etik, Mehmet Özer


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Sefa, Rıdvan (Şahinali dk. 84 ?), Ercüment (Berat dk. 84), Eyüp (Atilla dk. 69), Hakan, Aykut, Ali Osman, Ertuğrul, Fatih, Emre


Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz, Abdussamed (Alperen dk. 46), Cengiz (Yılmaz dk. 61), Yasin (Artun dk. 78), Niyazi, Tufan, Azad, Ahmet, Sefa, Furkan, Sinan


Sarı kartlar: Aykut (Zonguldak Kömürspor), Sefa, Alperen, Niyazi (Tarsus İdman Yurdu)

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