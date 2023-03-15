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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Vanspor FK: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 24. hafta erteleme maçında Zonguldak Kömürspor, Vanspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Erol Ernek


Zonguldak Kömürspor. Egemen, Emrah, Mevlüt, Emre Kara (Alper dk. 90 ?), Oğuzhan Matur, Abdulkadir, Ercüment (Hacı Ömer dk. 72), Aykut, Mümin, Fatih, Embiya


Vanspor FK: Haydar, Furkan, Erkul, Uğur, Şerif, Serkan, Emrah, Muhammed Ali (Onurcan dk. 12), Emre (Hasan dk. 64), Barış, Utku (Nuri dk. 82)


Gol: Utku (dk. 27) (Vanspor FK)


Kırmızı Kart: Serkan (dk. 56) (Vanspor FK)


Sarı kartlar: Mevlüt, Embiya (Zonguldak Kömürspor), Serkan, Emrah, Furkan, Haydar (Vanspor FK)

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