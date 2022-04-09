TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 - 1928 Bucaspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 34. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında 1928 Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Selim Şenöz, Çağrı Ateş
Zonguldak Kömürspor: Egemen, Selim (Muhammed Ali dk. 46), Hakan, Ali, Emre, Sefa (Hüseyin dk. 90+4 ?), Ercüment (Rıdvan dk. 71), Aykut, Eyüp, Embiya (Tezcan dk. 70), Fatih (Murathan dk. 70)
1928 Bucaspor: Şener, Onur, Eycan (Gökhan dk. 59), Alper, Mustafa (Saruhan dk. 59), Cuma, Metin, Enes, Yusuf (Ahmet dk. 59), Berke (Recep dk. 83), Tunç
Goller: Ercüment (dk. 56) (Zonguldak Kömürspor), Ali Osman (dk. 78 k.k.) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Ercüment (Zonguldak Kömürspor), Onur, Yusuf (1928 Bucaspor)