TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - 24Erzincanspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 36. haftasında Zonguldak Kömürspor, 24Erzincanspor'u konuk ettiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Stad: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Safa Yılmaz, Ali Uğurtan Demirtaş, Sefa Özcan
Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen, Selim, Eyüp, Tarık, Hakan, Emre (Fatih dk. 60), Oğuzhan, Aykut Emre, Hüseyin (Rıdvan dk. 85 ?) Ertuğrul (Sefa dk. 74), Tezcan (Embiya dk. 46), Eyüp, Tarık (Ercüment dk. 46)
24Erzincanspor: M. Hayrullah, Yunus Emre, Canberk, İbrahim (Uğur dk. 55), Kadir (Emirhan dk. 81 ?), Sefa, Mümin (Okan dk. 83), Rıdvan, Muhammed, Ethem (Sefa dk. 56) Ozan (Emre Sarıkaya dk. 90 ?)
Goller: Ethem (dk. 39), Emirhan (dk. 84) (24Erzincanspor), Hakan (dk. 78) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Sefa, Hüseyin, Selim, Eyüp (Zonguldak Kömürspor), Ozan, M. Hayrullah (24Erzincanspor)