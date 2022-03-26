TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Müsabakada Zonguldak Kömürspor, rakibine 3-1 mağlup oldu.
Stad: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Sedat Etik, Kadir Akıllı
Zonguldak Kömürspor: Yüksel, Selim (Eyüp dk. 61), Hakan, Ali (Muhammed Ali dk 55), Emre (Oğuzhan dk. 67), Sefa (Hüseyin dk. 67), Rıdvan (Tezcan dk. 55), Ercüment, Aykut, Embiya, Fatih
Amed Sportif: Bekir, Hüseyin, Anıl, Cenk, Oğuz (Metin dk. 82), Kerem, Muhlis, Kutay, Mansur (Fatih dk. 71), Bünyamin (İsmail dk. 82), Okan (Mustafa dk. 79)
Goller: Selim (dk. 43 k.k.), Okan (dk. 51), Muhlis (dk. 62) (Amed Sportif Faaliyetler), Muhammed Ali (dk. 80) (Zonguldak Kömürspor)
Kırmızı kart: Aykut Emre (dk. 83) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Hakan Çevik, Embiya (Zonguldak Kömürspor), Hüseyin, Cenk (Amed Sportif Faaliyetler)