TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Ankara Demirspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stad: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot, Egemen Savran, Çağrıcan Pazarcıklı
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Sefa, Rıdvan, Eyüp (Hüseyin dk. 90+4 ?), Hakan, Embiya (Murathan dk. 82 ?), Muhammed, Ali Osman, Fatih, Emre, Yunus Emre (Tezcan dk. 56)
Ankara Demirspor: Oğuz, Kamil, Çağrı, Harun (Mahmut dk. 83 ?), Mustafa, Serdar (Alim dk. 83), Ergin (Ahmet dk. 89 ?), Taner (Hüseyin Eren dk. 17), Aykut, Rahmi, Mücahit
Goller: Ergin (dk. 50) (Ankara Demirspor), Aykut (dk. 62 k.k.) (Adana Demirspor)
Kırmızı Kartlar: Mücahit (dk. 62) (Ankara Demirspor), Şenol Demir (TD) (dk. 62) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Fatih, Sefa (Zonguldak Kömürspor), Aykut (Ankara Demirspor)