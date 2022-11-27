TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Bucaspor 1928: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta 16. haftada Zonguldak Kömürspor, Bucaspor 1928 ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Levent Gümüşdere, Oğuzhan Yiğit Karpuz, Onur Güller
Zonguldak Kömürspor: Yüksel, Emrah, Hakan, Emre Kara, Oğuzhan Matur, Aykut, Emin (Oğuzhan yazıcı dk. 78), Mümin (Hüseyin dk. 78), Eyüp, Hacı Ömer (Ömer Nergiz dk 58), Fatih
Bucaspor 1928: Kıvanç, Mazlum, Onur Özcan, Alper, Saruhan (Adem Eren dk. 90 ?), Cuma (Tunç dk. 81), Furkan, İlhan, Enes Alıç, Erhan (Recep dk. 90 ?) Mehmet Fuat (Taşkın dk. 71)
Goller: Erhan (dk. 75 pen.) (Bucaspor 1928), Hakan (dk. 79) (Zonguldak Kömürspor)
Kırmızı Kart: İlhan (dk. 38) (Bucaspor 1928)
Sarı Kartlar: Hacı Ömer, Hakan, Oğuzhan (Zonguldak Kömürspor), Onur Özcan (Bucaspor 1928)