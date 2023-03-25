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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Zonguldak Kömürspor, Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Veli Karakaya, Baykal Tuna, Mustafa Onur Özgenç


Zonguldak Kömürspor. Egemen, Emrah, Hakan, Emre Kara, Oğuzhan Matur (Hüseyin dk. 86), Abdulkadir, Ercüment, Aykut (Ahmet Daniel dk. 80), Mümin (Mevlüt dk. 69), Fatih, Embiya


Etimesgut Belediyespor: Osman, Fatih, Talha, Aykut, İsmail, Furkan (Fatih dk. 67), Reşo, Mehmet Sıddık (Hüseyin Fıstıkçı dk. 67), Yasin (Vedat dk. 85), Turan, Muhammet (Gülhan dk. 85)


Goller: Muhammet Beşir (dk. 5) (Etimesgut Belediyespor), Abdulkadir (dk. 43) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı kartlar: Fatih, Aykut Emre, Oğuzhan Matur (Zonguldak Kömürspor), Turan, Fatih (Etimesgut Belediyespor)

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