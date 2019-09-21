İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - İnegölspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grubun 4. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasınd İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Adem Sarıtaş, Suha Adıyaman, Osmman Baruk


Zonguldak Kömürspor: Sinan (Mustafa dk. 45), Cenk, Hakan, Ramazan, İsmail, Muammer, Serhat (Lider dk. 75), Onurcan, Berkan, Tezcan (Metin dk. 67), Mehmet Gürkan


İnegölspor: Şener, Gökhan, Enes, Emre, Cumhur, Batuhan, Hacı Mustafa (Ahmet dk. 55), Ali (Abdullah dk. 77), Yasin, Cengiz, Muharrem (Enes dk. 62)


Gol: Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 51) (Zonguldak Kömürspor)


Kırmızı Kartlar: Tayfun Pektürk (dk. 56) (İnegölspor), Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 90) (Zonguldak Kömürspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.