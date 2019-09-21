TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - İnegölspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grubun 4. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasınd İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Adem Sarıtaş, Suha Adıyaman, Osmman Baruk
Zonguldak Kömürspor: Sinan (Mustafa dk. 45), Cenk, Hakan, Ramazan, İsmail, Muammer, Serhat (Lider dk. 75), Onurcan, Berkan, Tezcan (Metin dk. 67), Mehmet Gürkan
İnegölspor: Şener, Gökhan, Enes, Emre, Cumhur, Batuhan, Hacı Mustafa (Ahmet dk. 55), Ali (Abdullah dk. 77), Yasin, Cengiz, Muharrem (Enes dk. 62)
Gol: Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 51) (Zonguldak Kömürspor)
Kırmızı Kartlar: Tayfun Pektürk (dk. 56) (İnegölspor), Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 90) (Zonguldak Kömürspor)