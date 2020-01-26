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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Kırklarelispor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Hakan Ülker, Ersin Erbay, Murat Tuğberk Curbay


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Cenk, Hakan, Ramazan, Emre Can, Muammer (İsmail dk. 84), Serhat (Muhammet Beşir dk. 79), Metin, Yiğit (Görkem dk. 58), Berkan, Mehmet Gürkanx


Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Serkan, Yusuf, Caner, Emre Keleşoğlu (Görkem dk. 75), Mert, Yüksel (Deniz dk. 65), Enis (Emre Balkı dk. 46), Hacı


Gol: Mehmet Gürkan (dk. 32) (Zonguldak Kömürspor)


Kırmızı kart: Yusuf Çelik (dk. 90) (Kırklarelispor)


Sarı kartlar: Ramazan, Görkem (Zonguldak Kömürspor), İbrahim, Davut (Kırklarelispor)

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