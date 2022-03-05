TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Kırklarelispor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında ağırladığı Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Bayram Başkan, Süleyman Yavaşoğlu, Sinan Ertinğü
Zonguldak Kömürspor: Yüksel, Selim, Hakan, Ali, Emre, Sefa (Hüseyin dk. 85 ?), Rıdvan (Eyüp dk. 62), Ercüment, Aykut, Embiya (Tezcan dk. 82 ?), Fatih (Murathan dk. 81 ?)
Kırklarelispor: Mehmet, Mustafa, Ferhat, Davut, Enes İslam İlkin (Harun dk. 70), Emre Balkı, Emre Keleşoğlu, Berat (Enes Karakuş dk. 70), Batuhan, Çağrı (Yaser dk. 73), Şevki (Ümit dk. 54)
Gol: Ercüment (dk. 65) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartalr: Sefa, Ercüment, Tezcan (Zonguldak Kömürspor), Ferhat, Mustafa (Kırklarelispor)