TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Kırklarelispor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Hasan Kaçar, Tuncay Ercan, Mehmet Şenkaya
Zonguldak Kömürspor: Egemen, Emrah, Abdulkadir, Eray (Erdem dk. 87 ?), Aykut Emre, Hakan (Alper dk. 74), Mümin, Hacı Ömer (Ahmet Daniel dk. 46), Fatih, Mevlüt (Emre Kara dk. 58), Oğuzhan Matur
Kırklarelispor: Mehmet, Necmican, Canberk Ömer, Eray (Ensar dk. 82 ?), Furkan Fehmi (Şevki dk. 72), Uğur, Enes İslam, Sinan, Hasan Emre (Oğuzhan Efe dk. 89 ?), Taşkın (Ümit Can dk. 72), Muzaffer (Atakan dk. 89 ?)
Goller: Aykut Emre (dk. 90+6) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Eray, Emrah, Alper (Zonguldak Kömürspor), Taşkın, Eray, Hasan Emre, Muzaffer (Kırklarelispor)