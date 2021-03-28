TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta 24. hafta erteleme maçında Sancaktepe'yi konuk eden Zonguldak Kömürspor, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Devrek
Hakemler: Hasan Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Muratcan Ilgaz
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Muhammet, Yılmaz (Tezcan dk. 60), Emre, Haluk (Berkan dk. 90 ?), Hakan, İlker, Aykut Emre, Enes, Rıdvan (Oktay dk. 60), İhsan Furkan (Ahmet Hakan dk. 66)
Sancaktepe Futbol Kulübü: İhsan Turgut, Berkay, Semih, Kaan (Ahmet Abdullah dk. 46), Muhammed, Şamil, Emrah, Bilal (Ulaş dk. 85 ?), Uğur, Emre, Anıl (Yavuz Selim dk. 46)
Goller: (Uğur dk. 30) (Sancaktepe), (Emre dk. 60) (Zonguldak Kömürspor)
Kırmızı kart: Muhammet (dk. 89) (Zonguldak Kömürspor)