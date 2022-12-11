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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Balıkesirspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Zonguldak Kömürspor, Balıkesirspor'u 2-0 yendi.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Erhan Kutlu, Barış Çiçeksoyu, Kadir Akıllı


Zonguldak Kömürspor: Yüksel, Emrah, Hakan, Mevlüt, Emre Kara (Hüseyin dk. 90+2 ?), Oğuzhan Matur, Aykut Emre (Emin Altınay dk. 81), Mümin, Eyüp, Fatih (Tarık dk. 90+4 ?). Embiya (Halil dk. 90+4 ?)


Balıkesirspor: Yiğithan, Berat, Birol, Kağan, Görkem, Doğa, Oğuzhan, Sedat, Hüseyin, Emirhan (Halil dk. 78), Berk (Andaç dk. 63)


Goller: Fatih (dk. 48), Embiya (dk. 90+3 pen.) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı Kartlar: Mevlüt, Aykut, Hüseyin, Emre, Oğuzhan Matur (Zonguldak Kömürspor), Hüseyin, Berat, Görkem (Balıkesirspor)

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