TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 2 - İskenderunspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Zonguldak Kömürspor, İskenderunspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Stad: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Batuhan Kolak, Kurtuluş Aslan, Serdar Soydan
Zonguldak Kömürspor: Egemen, Oğuzhan Yazıcı, Hakan, Emre, Oğuzhan Matur, Ercüment, Aykut (Mevlüt dk. 62), Mümin (Emin dk. 78), Eyüp, Fatih (Halil dk. 87), Ömer
İskenderunspor: Muhammet Can, Ahmet, Erdinç (Kadir dk. 77), Onur Ural, Okan, Onur Toprak (Muhammed dk. 42), İsmail (Doğan dk. 61), İrfan, Enes (Erkan dk. 77), Ali, Yasin (Hamza dk. 61)
Gol: Emre (dk. 37), Eyüp (dk. 85) (Zonguldak Kömürspor), Muhammed (dk. 90+2) (İskenderunspor)
Kırmızı kartlar: Ercüment (dk. 53) (Zonguldak Kömürspor), Ali (dk. 90) (İskenderunspor)
Sarı kartlar: Ali, Enes, İsmail, İrfan (İskenderunspor)