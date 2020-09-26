TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Niğde Anadolu FK: 1

Misli.
com TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'un 2. haftasında Devrek Şehir Stadı'nda Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü ağırlayan Zonguldak Kömürspor, rakibini 2-1 yendi.
Stat: Devrek İlçe
Hakemler: Burak Olcar, Vedat Hoşnam, Azad İlhan
Zonguldak Kömürspor: Taha Cengiz, Serbay, İlker (Berkan dk. 90+2 ?), Hakan, Ali Fırat, Aykut (Oktay dk. 90+2 ?), Batuhan (Furkan dk. 64), Emre, Telat (Yılmaz dk. 46), Ahmet Hakan, Sinan (Tezcan dk. 76)
Niğde Anadolu FK: Enes, Aykut, Altar Han (Mustafa dk. 55), Metehan, Atalay Yıldırım, Tolgahan (Rıza dk. 90+5 ?), Yasin, Mustafa Emirhan, Şahan (Berk dk. 79 ?), Atalay Gürel (Fatih dk. 46), Recep
Goller: Sinan (dk. 1) Emre (dk. 35) (Zonguldak Kömürspor), Atalay(dk. 40) (Niğde Anadolu FK)
Sarı Kartlar: Batuhan, Hakan, Yılmaz, Sinan, Emre (Zonguldak Kömürspor)