TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Alper Oran, Serhat Sağır, Abdülhamit Söyler
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Emrecan, Hakan, Ramazan, Cenk, Muammer (İsmail dk. 74), Metin, Onurcan, Muhammet, Serhat (Görkem dk. 58), Mehmet Gürkan (Yiğit dk. 77)
Şanlıurfaspor: Yasin, İbrahim Halil Durmuş, Yusuf, Mehmet Halil Danış, Veysel, İsmail (Seyfettin dk. 41), Ali Eren, Muhammed (Mehmet Sinan Badur dk. 58), Fevzi, Rıdvan (Mehmet Fatih Bayat dk. 80 ?), İbrahim Canlıka
Goller: Serhat (dk. 17), Gürkan (dk. 20) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: İbrahim Canlıka, İbrahim Halil Durmuş (Şanlıurfaspor)