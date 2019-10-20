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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Alper Oran, Serhat Sağır, Abdülhamit Söyler


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Emrecan, Hakan, Ramazan, Cenk, Muammer (İsmail dk. 74), Metin, Onurcan, Muhammet, Serhat (Görkem dk. 58), Mehmet Gürkan (Yiğit dk. 77)


Şanlıurfaspor: Yasin, İbrahim Halil Durmuş, Yusuf, Mehmet Halil Danış, Veysel, İsmail (Seyfettin dk. 41), Ali Eren, Muhammed (Mehmet Sinan Badur dk. 58), Fevzi, Rıdvan (Mehmet Fatih Bayat dk. 80 ?), İbrahim Canlıka


Goller: Serhat (dk. 17), Gürkan (dk. 20) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı Kartlar: İbrahim Canlıka, İbrahim Halil Durmuş (Şanlıurfaspor)

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