TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 2 - Şanlıurfaspor: 4

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Şanlıurfaspor'a 4-2 mağlup oldu.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Adem Cinek, Bülent Korkmaz, Volkan Kaan Topal
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Ertuğrul, Oğuzhan, Hakan, Osman Paşa (Selim dk. 64), Rıdvan, Sefa, Aykut Emre (Şahin Ali dk. 64, Fatih dk. 74), Ercüment (Berat dk. 64), Eyüp, Atilla (Tuğrul dk. 64)
Şanlıurfaspor: Murat, Mustafa, Caner, Muhammed Samed (Ferhat dk. 80 ?), Behlül (Vedat dk. 72), Muhammed Enes (Devrim dk. 72), Emir (Kadir Kaan dk. 80), Can, Şerif (Muhammed Raşit dk. 84), Burak, Çağlar
Goller: Berat (dk. 69), Hakan (dk. 85) (Zonguldak Kömürspor), Behlül (dk. 32), Şerif (dk. 45), Can (dk. 55), Çağlar (dk. 90+3) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Aykut, Eyüp (Zonguldak Kömürspor), Muhammed (Şanlıurfaspor)