TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Şanlıurfaspor:0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Devrek Şehir Stadı'nda Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Mücadele Zonguldak Kömürspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Devrek
Hakemler: Tarık Güldal, Abdülkadir Döner, Şeyhmus Baysal
Zonguldak Kömürspor: Taha, Emre Kara (Batuhan dk. 85 ?), Hakan, İlker, Ali Fırat, Hüseyin (Ahmet Hakan
dk. 79x), Emre (Oktay dk. 42), Sinan (Tezcan dk. 85 ?), Murat, İhsan, Furkan (Berkan dk. 79)
Şanlıurfaspor: Hakan, Volkan, İsmail Cem, Süleyman (İhsan dk. 58), Fevzi (Erkan dk. 58) ,Galip, Samican, Emre Gedik (İlker dk. 78), Tarık (Hüseyin Kala dk. 72), Enes, Mustafa Şen (Muhammed dk. 58)
Goller: Hakan (dk. 49), Tezcan (dk. 89) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Emre,Hüseyin, Furkan, Tezcan (Zonguldak Kömürspor), Samican, Fevzi (Şanlıurfaspor)