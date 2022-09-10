TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 - Adıyamanspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un üçüncü haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında, Adıyamanspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: FErdem Mertoğlu Zafer Gayrelli, Giray Kara
Zonguldak Kömürspor: Egemen, Oğuzhan, Hakan, Emre (Ertuğrul dk. 85), Oğuzhan, Ercüment (Emirhan dk. 87), Aykut, Hüseyin (Embiya dk. 46), Emin (Ömer dk. 66), Eyüp, Fatih (Mümin dk. 66)
Adıyamanspor: Türker, Osman (Ömürcan dk. 83), Yiğit, Burak, Atakan, Ayberk (Tevfik dk. 41), Ali Arda (Tarık dk. 83), Haydar (Yılmaz dk. 70), Çağrı, Ömer (Alihan dk. 70), Göktan
Goller: Hakan (dk. 56 pen.), Embiya (dk. 76), Ercüment (dk. 85) (Zonguldak Kömürspor)
Kırmızı Kart: Atakan (dk. 37) (Adıyamanspor)
Sarı Kartlar: Ercüment, Fatih (Zonguldak Kömürspor), Ömer, Osman (Adıyamanspor)