TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 - Ankara Demirspor: 4

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'a 4-3 mağlup oldu.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şenkaya, Akın Karabacak
Zonguldak Kömürspor. Egemen, Emrah, Alper, Mevlüt, Emre, Oğuzhan Matur, Abdulkadir (Hüseyin dk. 72), Mümin, Ahmet Daniel (Tarık dk. 56), Fatih, Embiya
Ankara Demirspor: Ömercan, Alperen, Abdullah, Mert, Ümit, Eren (Hasan dk. 69), Mustafa, Harun, Metehan, Kadir (Oktay dk. 74), Ahmet (Göktan dk. 86)
Goller: Ahmet (dk. 54), Mustafa (dk. 64), Ahmet (dk. 68), Metehan (dk. 90) (Ankara Demirspor), Fatih (dk.58), Embiya (dk. 71, 88) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Fatih, Hüseyin, Mümin (Zonguldak Kömürspor)