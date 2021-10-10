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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 - Eskişehirspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 7. haftasında Zonguldak Kömürspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Safa Yılmaz, Şenol Bektaş, Emrah Akkaya


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Selim (Ali dk. 8), Rıdvan, Eyüp, Atilla (Tuğrul dk. 84 ?), Hakan, Aykut, Ertuğrul, Ercüment (Berat dk. 84 ?), Şahinali (Sefa dk. 59), Emre


Eskişehirspor: Cengiz, Arda, Sezgin, Bartu, Cihangir, Hasan, Berkay, Onur Bayramoğlu (Eren dk. 78), Doğukan, Göktuğ (Ömer Faruk dk. 46), Onur Arı


Sarı Kartlar: Emre, Hakan, Ercüment (Zonguldak Kömürspor), Onur Bayramoğlu, Onur Arı (Eskişehirspor)


Goller: Atilla (dk. 2), Rıdvan (dk. 31), Ercüment (dk. 64) (Zonguldak Kömürspor), Onur Arı (dk. 11) (Eskişehirspor)

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