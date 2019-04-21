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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 - Kırklarelispor: 2

Zonguldak Kömürspor Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda rakibi Kırklarelispor’u 3-2 mağlup etti.

Zonguldak Kömürspor Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda rakibi Kırklarelispor'u 3-2 mağlup etti.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Cemalettin Gündoğdular, Oğuz Akyüz


Zonguldak Kömürspor: Mustafa Söylemez, Berkan Akdeniz,Hüseyin Yılmaz, Onur Uslucan (İsmail İn dk. 67), Rıdvan Coşkun, Turan Yılmaz, Emre Kara (Kaptan Kaan dk. 82), Semih Karadeniz, Okan Duran, Sabri Ege Ömürx, Tezcan Gökmen (Doğukan Bad dk. 87 ?)


Kırklarelispor: Murat Can Yıldız, Davut Babur, Nuh Aşkın (İlker Sayan dk. 69), Emre Balkı (Furkan Çarkçı dk. 78), Ahmethan Köse, Bahadır Çiloğlu, Mert Sinan Pekesen, Caner Koca, İlter Ayyıldız, Mehmet Eray Karadağ (Ümit Can Tokçu dk. 56), Yusuf Çelikel


Goller: Onur Uslucan (dk. 39), Tezcan Gökmen (dk. 51 ve 68) (Zonguldak Kömürspor), İlter Ayyıldız (dk. 42), Caner Koca (dk. 62) (Kırklarelispor)

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