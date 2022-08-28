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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 - Fethiyespor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında, Fethiyespor'u 4-2 mağlup etti.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Başdaş, Egemen Savran


Zonguldak Kömürspor: Egemen, Emre, Hakan, Oğuzhan Yazıcı, Oğuzhan Matur (Tezcan dk. 85 ?), Aykut, Hüseyin (Mümin dk. 70), Eyüp, Ercüment, Fatih, Hacı Ömer (Emin dk. 54)


Fethiyespor: Murat, Oğuz, Şahan, Rıdvan (Onur dk. 61), Selçuk, Aykut, Sinan (Burak dk. 75), Nurettin, Halil, Selim (Berkin dk. 66), Oktay (Mustafa dk. 66)


Goller: Hüseyin (dk. 11), Ercüment (dk. 61 ve 90+2), Hakan (dk. 90+1 pen.) (Zonguldak Kömürspor), Sinan (dk. 16 ve 42) (Fethiyespor)


Kırmızı Kart: Halil (dk. 90) (Fethiyespor)


Sarı Kartlar: Hüseyin, Aykut, Emin (Zonguldak Kömürspor), Oğuz, Rıdvan, Aykut (Fethiyespor)

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