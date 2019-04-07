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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 -Sivas Belediyespor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: İlker Yasin Avcı, Mehmet Vargün, Ufuk Uğurlu


Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören, Cömert Kandemir, Semih Karadeniz (Akif dk. 84 ?), Kamil İçer, Doğukan Bad, Berkan Akdeniz, Turan Yılmaz, Hüseyin Yılmaz (Okan Eken dk. 67), Tezcan Gökmen (Sabri dk. 79), Emre Kara, Mert Caymaz


Sivas Belediyespor: Ahmet Üçgün, Murat Cömert, Ercüment Eray Ataklı (Gökhan dk. 67), Berkay Öztuvan ( Güray dk. 88 ?), Aykut Emre Yakut, Serkan Yavuz, Ali Aydın, Kerem Kaya, Alpay Koçaklı (Alperen dk. 63), Mustafa Aydın, Ömer Faruk Ermeç


Goller: Hüseyin (dk. 55), Cömert (dk. 60), Turan (dk. 65), Semih (dk. 81) (Zonguldakspor), Ömer Faruk (dk. 90 pen.) (Sivas Belediyespor)


Sarı Kartlar: Cömert, Hüseyin, Doğukan, Mert, Semih (Zonguldak Kömürspor), Murat, Emre, Kerem (Sivas Belediyespor)

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