TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor sezonu açıyor

Yıl Bakacakkadı da 1.etap kamp çalışmalarına başlayacak.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele veren Zonguldak Kömürspor yeni teknik patron Serkan Afacan yönetiminde iç ve dış transfer çalışmalarını devam ediyor. Bir çok oyuncusunu kaybeden Kırmızı Lacivertli takım eksik olan yerlere oyuncu transferleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı Lacivertli takım iç transferde şuana kadar kaleci Sinan Ören haricinde anlaşma sağlanamazken dış transfer de ise bir tek imzayı Keçiörengücüspor'un stoper oyuncusu Hakan Çevik'e attırdı. Zonguldak Kömürspor'un yeni sezon açılış tarihi'de belli oldu. Kırmızı Lacivertli takım 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14:30'da kendi tesislerinde toplanarak 1.etap kamp çalışmaları için Bakacakkadı 100.yıl tesislerine hareket edecek. Zonguldak Kömürspor 100.Yıl tesislerinde yapacağı 10 günlük 1.etap kampının ardından ise ikinci etap kampı için Bolu'ya hareket edecek.