TFF Başkanı Nihat Özdemir, Zonguldak Ereğlispor'u ağırladı

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Zonguldak Ereğlispor'u ağırladı.

İstanbul Riva'da Milli Takımlar Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Zonguldak Ereğlispor Başkanı Uğur Kocaman'ın yanı sıra; Başkan Vekili Kaan Kocaman, Takımın Kurucu Antrenörü Murat Korkmaz ve U-19 Takım Kaptanı Eren Aydoğan yer aldı.

Uğur Kocaman ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Nihat Özdemir başkanımız çok naif ve ilgili bir başkan. Şahsen bu ilgi ve alaka bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Bu duygularla sevgili başkanımızı Kdz. Ereğli'de ağırlamaktan onur duyacağımı belirtmek isterim" dedi.

Amatör futbolun masaya yatırıldığı 45 dakikalık görüşmede Zonguldak Ereğlispor Başkan Vekili Kaan Kocaman, Başkan Nihat Özdemir'e bölge futbolu hakkında bilgi verdi.

Zonguldak Ereğlispor U-19 Takım Kaptanı Eren Aydoğan ile kısa bir sohbet eden TFF Başkanı Özdemir, "Biz seni neden U-19 Milli Takımı'nda göremiyoruz? Neden bunun için çok daha fazla çalışmıyorsun? En kısa zamanda çok fazla çalışarak seni U-19 Milli Takımı'nın kadrosunda görmek isterim. Bu gayreti bu çabayı göstermelisin" diyerek gençlerin önemsenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Özdemir: "Ekim ayı sonunda Zonguldak'a geleceğim"

TFF Başkanı Özdemir, ekim ayı sonunda Zonguldak'a geleceğini söyleyerek, "Biz şeffaf yöneticilik anlayışına hakimiz. Zonguldak Ereğlispor Batı Karadeniz'de sosyal etkinliklerde aktif bir kulübümüz. Bunu medyadan da görebiliyoruz. Bünyesindeki gençlerin fazlalığının yanı sıra A takımının yaş ortalamasının 23 olması bizlerin Türkiye geneline yaymak istediğimiz olayın örneğidir. Bende bu gerçekleşen ziyaretten mutluluk duydum. Gençlere önem veren bir kulüp uzun yıllar var olmaya devam eder. Tüm bu duygu ve düşüncelerle davetinizi seve seve kabul ediyorum. Ekim ayı sonuna doğru birlikte yapacağımız bir etkinlikle Zonguldak Ereğlisporlu gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyacağım. Hatta birkaç yönetim kurulu üyemi de alarak geleceğim. Başarılarınızın devamını dilerim. Sizleri takip edeceğim" diye konuştu