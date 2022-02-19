İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı

Zonguldak Amatör Futbol U-16 Ligi bugün Çaycuma Sentetik Futbol Sahası’nda Çaycuma Gençlerbirliği SK-Karadonspor arasında oynanan müsabaka ile başladı.

Zonguldak Amatör Futbol U-16 Ligi bugün Çaycuma Sentetik Futbol Sahası'nda Çaycuma Gençlerbirliği SK-Karadonspor arasında oynanan müsabaka ile başladı.


Yenilenen zemin sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) onayından geçen bugün Çaycuma Sentetik Futbol Sahası'nın açılış maçı olarak oynanan Çaycuma Gençlerbirliği SK - Karadonspor müsabakası 0-0 eşitlik ile sonuçlandı. Maç sonucu her iki takımda sahadan birer puan ile ayrıldı.


Maçın ikinci yarısında Karadonspor oyuncusu Barış yaşadığı sakatlık sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam ediliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.