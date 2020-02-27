TFF, Zonguldak Kömürsporla ilgili kararını verecek

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un iç sahada maçlarına ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunun bozuk zeminini geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) yetkilileri tarafından incelenmişti. Yetkililer, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda maçların oynanabileceği ancak sahanın bakıma alınması için talimat verilmişti.

Sahanın bakıma alınmasına rağmen hala toparlanmaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) yetkilileri son kez inceleme yapmak için kente geldi. Yetkililer Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunun zeminini kapalı tribünleri inceledi.

Ardından Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri alternatif saha olarak gösterilen Devrek İlçesine giderek Devrek sahasını inceledi. Yetkililer Devrek Sahasının zeminini ve kapalı tribünlerini inceledikten sonra raporu hazırlamak için kentten ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun maçların Devrek sahasında oynanıp oynanmayacağı ile ilgili raporu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.