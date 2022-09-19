THK'dan 100. yıla özel ‘100 Çocuk Türk Kuşu İle Buluşuyor Zafer Coşkusu' projesi

Türk Hava Kurumu (THK), 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıla özel olarak 100 çocuğa eğitim verildi. Eğitimin ardından ardından sosyal hizmet merkezi müdürlüğünde sosyal ekonomik destek alan ailelerin 100 çocuğa 10 farklı eğitimde model uçak kursu etkinliği düzenlendi.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'nın önderliğinde 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılına özel '100. Yılda 100 Çocuk Türk Kuşu İle Buluşuyor Zafer Coşkusu' projesi hayata geçirildi.

Karadeniz Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan proje Kdz Ereğli Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu Karadeniz Ereğli Şube Başkanlığı ortaklığında Çınar Boru Profil San. Tic. Aş sponsorluğunda gerçekleştirildi.

THK Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik tarafından yapılan açıklama da "'Zaferin 100. Yılında 100 çocuk Ata uçağı ile buluşuyor ' çatısı altında faaliyete başlamak için, öncelikle THK Genel Müdürlüğü ve İnönü Havacılık Eğitim Merkezi tarafından Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personeline Nisan ayında 1 haftalık model uçak rehber öğretmeni eğitimi aldırılmıştır. Eğitimin ardından sosyal hizmet merkezi müdürlüğünde sosyal ekonomik destek alan ailelerin 100 çocuğuna Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında 10 farklı eğitimde model uçak kursu sosyal hizmet merkezi müdürlüğü eğitimcileri tarafından verilmiştir.

Alınan eğitimlerde başarılı olan çocuklarımız ile birlikte büyük Taarruz Savaşının, Çanakkale savaşının gerçekleştiği yerlerde milli mücadele duygularını aşılamak, maneviyatlarını yükseltmek, vatan sevgisini yüceltmek için 22-26ağustos tarihleri arasında tarihi gezi gerçekleştirilmiştir." denildi.