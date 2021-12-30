THM Topluluğundan 20.yıl kutlaması

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türk Halk Müziği Topluluğu 20. Yılına özel muhteşem bir konser verdi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen “Türkülerle 20. Yıl” konserine yoğun ilgi gösterildi. Konsere Devrek THM Topluluğu ile çok sayıda davetli katıldı. Birbirinden değerli eserleri seslendiren topluluğun şefliğini Ertuğrul Karabulut üstlendi. Türk Halk Müziği Topluluğu konseri 20. Yılında bir kez daha beğeni topladı. Şef Ertuğrul Karabulut'a Kadıoğlu Mozaiklerinin bulunduğu plaket takdim edilirken Topluluk Başkanı Ayşen Köktürk'e ise teşekkür edilip çiçek sunuldu.