THY, haftanın üç günü İstanbul'a uçacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı yurt içi seferlerini haftanın üç gününe çıkardığını duyurdu.

Zonguldak Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket eden Türk Hava Yolları (THY) haftada iki gün olan mevcut içhat seferleri 27 Nisan itibariyle haftada üç günene (Salı, Cuma ve Pazar günleri) çıkacağını açıkladı.

Seferler ve saatleri şu şekilde güncellendi; Salı ve Pazar günleri İstanbul kalkış saat 11:00, Zonguldak kalkış saat 12:45. Cuma günü. İstanbul kalkış saat 15:10, Zonguldak kalkış saat 16:55