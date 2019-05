THY Zonguldak'a ilk yurt içi seferini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ta verdiği müjdenin ardından Türk Hava Yolları'na yurt içi seferlerini başlattı. İlk seferi ise 81 yolcusuyla İstanbul'dan Zonguldak'a Edirnekapı uçağı gerçekleştirdi. Seferler haftanın üç günü Zonguldak-İstanbul, İstanbul-Zonguldak olarak gerçekleştirilecek.

Zonguldak'da Havaalanında Türk Hava Yolları(THY) ILS sistemi ve test uçuşlarının ardından hazırlanan raporlar doğrultusunda A319 tip TC-JLZ tescilli uçağıyla Zonguldak Havalimanı'na TK6942 sefer sayılı test uçuşunu gerçekleştirmişti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) bir açıklama yaparak THY, uçak müsaitliğine bağlı olarak Zonguldak seferlerine başlayacağını açıklamış ve bugün ilk seferini gerçekleştirdi.

Bilet fiyatları 95 ila 99 TL arası

12 Mayıs'da ilk sefer olarak İstanbul'dan Zonguldak Havaalanına uçuş saati 07:45 olan uçak Zonguldak Havaalanına iniş yaptı. Buna göre tek yönlü uçuşlar İstanbul'dan 99.00 TL, Zonguldak'tan 95.00 TL, gidiş-geliş uçuşları ise 189.00 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Uçuş saati İstanbul'dan 07:45-09:00, Zonguldak'tan ise 10:00-11:10 saatlerinde olacak.

Edirnekapı uçağına muhteşem karşılama

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, belediye başkanları ve protokol üyeleri İstanbul'dan havalanan Edirnekapı uçağını Zonguldak Havalimanı'nda karşıladı. Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin tarafından karşılanan yolcular arasında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de yer aldı. AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar'ın yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'ın yanı sıra Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak, Zonguldak Havalimanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kahya, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi partilerin temsilcileri de İstanbul'dan havalanan uçakla Zonguldak'a geldi.

Karşılamanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek seferlerin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

"Ülkemizin gururu THY bu gün buraya ilk uçağını indirdi"

Karşılama töreninde konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Havalimanı'nının bölgedeki projelerin anahtarı olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Bu gün Zonguldak Havalimanı'nda güzel bir gün yaşıyoruz. O uçak buraya indi. Bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. Bölgenin üç ilden oluşan havzanın tek havaalanı burası. Bu kapının çalışması gerekiyor. Gerekiyordu. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla THY, ülkemizin gururu ilk uçağını bugün buraya indirdi. Bizlere de görmek, karşılamak nasip oldu. Özellikle bölgemizde gelişmekte olan projeler için anahtar konumunda. Her şeyin başı, her sorunun devamı 'havaalanınız var mı? oluyordu. Evet havaalanımız var. Uçaklar inmeye başladı. Ve inmeye devam edecek. Olası olumsuzlukların çoğu giderildi. Giderilmesi gereken her şeyi de yapacağız. Burayı eksiksiz, noksansız ve kusursuz bir havaalanı haline getirmek için Zonguldak, Bartın ve Karabük olarak üzerimize düşen neyse yerine getireceğiz. Ben başta Cumhurbaşkanımıza ve hükumetimize teşekkür ediyorum."

"Halkımız uçaklara sahip çıkacak. Biz bu hattın bereketli olacağına inanıyoruz"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de DHMİ tarafından havalimanına yapılan 4 milyon liralık yatırımın ardından uçuşları güvenli hale geldiğine dikkat çekti. Ekşi, halkın uçaklara sahip çıkacağını da ekleyerek şöyle dedi:

"Bu gün bizim için çok anlamlı bir gün. Cumhurbaşkanımızın 'Havayolu halkın yolu olacaktır. Uçmayan kimse kalmayacaktır' vizyonunun son nişanesini burada görüyoruz. Ben Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yaparken Binali Yıldırım Zonguldak'a muhakkak uçmamız lazım demişti. Daha sonra Cumhurbaşkanımız'ın talimatları oldu. DHMİ'nin iniş aletleri konusunda yaklaşık 4 milyon lira civarında yatırım yaptı. İnişleri oldukça güvenilir hale getirdi. Valim ile birkaç defa bu konuyu görüştük. Önce buraya iniş için simulatör testleri yaptık. Daha sonra yolcusuz iniş testleri yaptık. Buranın iniş için herhangi bir risk taşımadığını gördükten sonra seferlere açtık. Belki biraz geciktik. Ama o uçak buraya geç inmiş olabilir bugün buraya indi. Bundan sonra bu uçaklar Zonguldaklılara emanet. Buradaki vatandaşlarımıza emanet. Biz umuyoruz ve bekliyoruz ki bu bölgedeki hemşehrilerimiz bu uçaklara yoğun ilgi göstereceklerdir. Marifet iltifata tabi derler, iltifat olduğu müddetçe biz burayı desteklemeyi arzu ediyoruz. Bu tür havalimanlarına yapılan seferler mahalli idarelerce desteklenir. Dolayısıyla buradaki yolcularımızın ulaşımları noktasında gerekli takviyelerin sağlanacağına inanıyoruz. Bölgedeki ticaretin gelişmesi için ilgili birimlerin katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biz bu hattın bereketli olacağına inanıyoruz."

THY Edirnekapı uçağı, Zonguldak'tan İstanbul yönüne 11:00'de 103 yolcusuyla hareket edecek.