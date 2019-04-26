THY'nin yolcu uçağı Zonguldak Havalimanı'na test uçuşu yaptı

Zonguldak'ta bir süre önce havalimanına aletli iniş sistemi tabir edilen ILS'nin kurulmasının ardından THY'ye ait A319 tip yolcu uçağı havalimanına test uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak mitinginde havalimanı ile ilgili müjde vermesinin ardından havalimanına aletli iniş sistemi tabir edilen ILS kurulmuş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait 5 kişilik teknik ekip test uçuşları gerçekleştirmişti.

Türk Hava Yolları da ILS sistemi ve test uçuşlarının ardından hazırlanan raporlar doğrultusunda A319 tip TC-JLZ tescilli uçağıyla Zonguldak Havalimanı'na TK6942 sefer sayılı test uçuşunu gerçekleştirdi.

Yolcu uçağı test uçuşunu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirerek havalimanına iniş gerçekleştirdi. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve bölgedeki yetkililer havalimanına gerçekleştirilen seferi yakından takip etti.

Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin de “Yıllardır uğraştığımız teknik bir sistem vardı ILS dediğimiz o kuruldu. Bunun üzerine bu bilgiler yayınlandı. Türk Hava Yolları (THY)'da yani havacılık diliyle performans uçuşu yaptı. Bu sistemin değerlerine göre onun tespitlerini yaptılar. Teknik olarak bu havaalanının ne şekilde kullanacağı çevresel anlamda da değerlendirdiler. Görüldüğü gibi rahat inişleri oldu. Sistem ile ilgili bir şikayetleri yok. İnşallah en kısa zamanda da bu uçuş sonucu THY iç hat seferleri başlayacak. Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun. Artık milli bir hava yolumuz inşallah Zonguldak seferlerine en kısa zamanda başlayacak” diye ifade etti.

Uçak, test uçuşunun ardından İstanbul'a hareket etti.