İhlas Haber Ajansı

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Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesi’nde ticari taksi motosikletle çarpıştı.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde ticari taksi motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde gazipaşa caddesinde meydana geldi. İddiaya kontrolden çıkan ticari taksi motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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