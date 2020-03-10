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Tilkiler mahallesinde referandum gerçekleşti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde referandum yapıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde referandum yapıldı.


İlçeye bağlı Karapınar beldesi Güzeloğlu köyüne bağlı olan Tilkiler mahallesinde referandum gerçekleşti. Karapınar beldesine bağlanması için nüfus sayısının 500'i geçtiği Tilkiler mahallesi artık Karapınar beldesine bağlandı. Referandum sonucu Tilkiler mahallesi Karapınar beldesine bağlanarak yeni muhtarı seçildi.


6'ncı Muhtarlık seçimleri yapılan Tilkiler mahallesinde 257 seçmenin bulunduğu sandıktan 243 oyu olarak tek seçmen Muhtar İsmail Aydın seçildi. Aydın, seçim sonrası oy kullanan herkese teşekkür etti.


Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek'in de katıldığı seçim sonrası mahalle sakinlerine ve esnafa hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.


Ardından Şehit Tolga Can Yılmaz'ın kabri ziyaret edilerek dualar okundu.

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