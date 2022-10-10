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Tilkinin biri kaz çaldı diğeri gözcülük yaptı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir kümesten kaz çalan hırsız tilkinin ağzında kazla kaçmaya çalışması evin kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kümesten kaz çalan hırsız tilkinin ağzında kazla kaçmaya çalışması evin kamerasına yansıdı.


Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aç kalan tilki çay boyunda bulunan bir eve kadar indi. Alaplı Çamlıbel köyü altında bulunan çay boyu mevkiinde görülen tilki görenleri şaşırttı. Köy muhtarı Mithat Mandacı'nın evinin yakınına gelen iki tilkiden biri kaz çalarken öbürünün adeta gözcülük yapması güvenlik kameralarına yansıdı. Tilki kazı çalıp götürürken hayvanların sahibi Mithat Mandacı sabah uyandığında kazlardan birinin eksik olduğunu fark etti. Kurduğu güvenlik kamerasından o anları izleyen ev sahibi, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.


Mithat Mandacı, tilkinin kaz hırsızlığını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüler kısa zamanda büyük ilgi gördü. Görüntülerde sokakta tilkinin kazlara saldırdığı görüldü.

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