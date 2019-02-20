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TIMSS 2019 çalışmaları iki ortaokulda devam ediyor

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde TIMSS çalışmalarını kontrol etmek için Şehit Astsubay Salim Uçar ve Nebioğlu Ortaokulu okul ziyaret edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde TIMSS çalışmalarını kontrol etmek için Şehit Astsubay Salim Uçar ve Nebioğlu Ortaokulu okul ziyaret edildi.


Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın bir projesi olan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study: Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik tarama araştırmaları ilçenin Şehit Astsubay Salim Uçar ve Nebioğlu Ortaokulunda yapılıyor.


Bu çalışmalar kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Muharrem Yol, Şehit Astsubay Salim Uçar ve Nebioğlu Ortaokulunu ziyaret ederek idareci, öğretmen ve öğrencilerle yapılan çalışmalarla ilgili sohbet etti.


Öğrencilere motivasyon kazandırması amacıyla tişört ve şapka hediye edilirken, ziyaret sonrası topluca hatıra fotoğrafı çektirildi.

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